Incidente mortale a Cagliari poco prima della mezzanotte di ieri, nella giornata in cui due ragazze sono state travolte da un’auto in viale Marconi e una è ricoverata in condizioni gravissime.

In viale Trieste, invece, un furgone è finito contro un albero all’altezza della Cineteca Sarda. Gian Michele Campodonico, 46 anni, ha perso la vita. Dopo lo schianto è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Un altro uomo che si trovava sul Fiat Doblò è stato invece caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso in ospedale.

Alla Polizia municipale il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata