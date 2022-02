Ancora un gravissimo investimento di pedoni a Cagliari e due ragazze portate d'urgenza in ospedale in condizioni critiche: una è in coma al Brotzu.

È accaduto verso le 5,30 in viale Marconi. Le due giovani, 18 e 22 anni, stavano attraversando la strada probabilmente dopo aver trascorso la nottata in uno dei locali della zona. Sono state travolte da un'auto. Sul posto le ambulanze del 118. Sono state accompagnate, entrambe con assegnato un codice rosso, al Policlinico e al Brotzu. La seconda è la più grave: è in rianimazione, in coma.

Sull'incidente sono al lavoro gli agenti della Polizia locale che hanno svolto gli accertamenti. Di nuovo un grave episodio dunque a nemmeno due settimane di distanza dalla tragica morte del piccolo Daniele, ucciso sul suo passeggino in via Cadello.

© Riproduzione riservata