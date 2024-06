Troppo piccola la parrocchia di Sant’Elia per contenere le centinaia di amici che hanno voluto salutare per l’ultima volta Fabio Piga, l’ex carabiniere di 37 anni ucciso con un fendente micidiale nella notte tra sabato e domenica all’interno del pub Donegal di via Caprera.

Il “gigante buono”, così lo chiamavano gli amici, non è stato dimenticato dai suoi ex colleghi dell’Arma: ad accogliere il feretro in chiesa un picchetto d’onore dell’Associazione nazionale dei Carabinieri e, tra i banchi, i vertici della Benemerita in città.

