C’è la cocaina dietro la morte di Fabio Piga, il 37enne ex carabiniere ucciso con una coltellata al petto nel Donegal di via Caprera a Cagliari. L’arma del delitto, un coltello d’acciaio, serviva quasi certamente per il taglio della sostanza.

Fabio Piga nel locale era di casa, al Donegal lavora la fidanzata Silvia. Quando lo hanno avvisato di alcuni strani movimenti nel bagno, è entrato per allontanare Yari Fa e un suo amico. Quest’ultimo si è subito allontanato, Fa non ha gradito l’intrusione e ne è nata una colluttazione. Il diciannovenne ha impugnato il coltello e ha sferrato l’unico fendente, risultato fatale per Piga, colpito al cuore.

Oggi l’udienza di convalida per Yari Fa. Nel primo interrogatorio il 19enne ha detto di aver trovato il coltello in bagno, di averlo agitato per paura colpendo quasi a caso.

Tutti i dettagli nell’articolo di Matteo Vercelli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

