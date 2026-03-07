Un 59enne pugliese condannato a 12 anni di carcere per aver violentato una ragazzina di 14 anni in un parcheggio di viale Bonaria a Cagliari.

La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale del capoluogo sardo, dopo un’indagine che ha accertato come l’uomo avesse adescato la 14enne sui social fingendosi molto più giovane. Poi, dopo insistenze e inganni, sarebbe volato dalla Puglia alla Sardegna, per incontrarla e abusare di lei.

