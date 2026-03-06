Una ragazza è stata investita questa mattina mentre attraversava la strada in via Peretti, a Cagliari.

Stando a quanto si apprende l’incidente è avvenuto nello stesso punto nel quale a gennaio del 2024 era stato travolto e ucciso uno studente sedicenne che era diretto a scuola. Sempre lì altri pedoni hanno rischiato la vita. L’ultimo episodio di rilievo risale allo scorso gennaio quando una quattordicenne era stata urtata da un’auto.

Sulla strada sono stati piazzati dei passaggi pedonali rialzati che, purtroppo, non sembrano ridurre la pericolosità per chi va a piedi.

Anche questa mattina la polizia locale è dovuta intervenire per regolamentare la circolazione ed effettuare i rilievi. E per fortuna per la ragazza non si registrano gravi conseguenze: è stata portata al vicino Brotzu per accertamenti.

(Unioneonline/E.Fr.)

