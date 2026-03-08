Intervento dei Vigili del fuoco ieri notte per un incidente stradale a Cagliari.

Per cause in fase di accertamento, una macchina con a bordo due donne che viaggiava sull’Asse Mediano in direzione Cagliari centro è finita contro il guardrail.

Per una delle due è servito l'intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per liberarla dall'abitacolo: entrambe sono state poi affidate al personale sanitario e trasferite con le ambulanze all'ospedale in codice rosso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline)

