Contro il guardrail sull'Asse Mediano, due donne in codice rossoUna delle due è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del fuoco
Intervento dei Vigili del fuoco ieri notte per un incidente stradale a Cagliari.
Per cause in fase di accertamento, una macchina con a bordo due donne che viaggiava sull’Asse Mediano in direzione Cagliari centro è finita contro il guardrail.
Per una delle due è servito l'intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per liberarla dall'abitacolo: entrambe sono state poi affidate al personale sanitario e trasferite con le ambulanze all'ospedale in codice rosso.
I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.
Sul posto la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.
(Unioneonline)