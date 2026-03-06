Una barca a vela di circa 12 metri, battente bandiera polacca, è stata trascinata dalle onde fino al bagnasciuga del Poetto di Cagliari, dove è rimasta incagliata fino all’arrivo della Guardia costiera.

L’imbarcazione è stata trovata questa mattina e a bordo non c’era nessuno. Immediato l’intervento degli uomini della Guardia costiera, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’unità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il proprietario dell’imbarcazione è stato successivamente rintracciato: si tratta di un cittadino argentino.

(Unioneonline/v.f.)

