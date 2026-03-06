Cagliari, cede ancora il muro dell’Università: chiusa via PorcellOrdinanza dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco: il primo cedimento del 2022 comportò uno stop alla circolazione di cinque mesi
Rattoppato e circondato da transenne, ma continua a perdere pezzi.
La caduta di alcuni calcinacci da un muro di proprietà dell'Università ha portato la Protezione Civile comunale ad adottare, con decorrenza immediata, il provvedimento di chiusura temporanea della via Porcell a Cagliari.
La misura è stata adottata a seguito del sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco. La riapertura, al termine delle operazioni di messa in sicurezza, verrà tempestivamente comunicata sui canali del Comune.
Il muro non è mai stato messo in sicurezza definitivamente dopo che, a causa di un cedimento alla fine del 2022, la strada era rimasta chiusa per cinque mesi. L’Ateneo non ha mai effettuato i lavori.
(Unioneonline)