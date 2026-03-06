Assemblea pubblica sul futuro del Parco Matteotti, a Quartu. Lo promuove il Comune con l’obiettivo di avviare un percorso partecipato di ascolto, condivisione e raccolta di proposte utili al ripensamento e alla conseguente rigenerazione, di uno degli spazi urbani più significativi per la comunità cittadina.

L’incontro, dal titolo “Ripensiamo insieme il Parco Matteotti”, si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 16.30 presso lo Spazio Michelangelo Pira, in via Brigata Sassari, a Quartu Sant’Elena.

«L’iniziativa - si legge in un comunicato - è rivolta alla cittadinanza, alle associazioni, ai soggetti del terzo settore, agli operatori del territorio e a tutte le realtà interessate a contribuire con idee, osservazioni e proposte condivise alla valorizzazione del Parco Matteotti, l’area verde più centrale della città, sulla quale l’Amministrazione è già intervenuta di recente con la riattivazione della fontana e la sostituzione dei giochi per bambini».

© Riproduzione riservata