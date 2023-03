Emilio Pozzolo, 38 anni, è finito ai domiciliari: l’uomo, il primo febbraio del 2022, aveva travolto e ucciso il piccolo Daniele Ulver, in via Cadello a Cagliari, alla guida di uno scooter e nei giorni scorsi è stato sorpreso al volante di un’auto, ovviamente ancora senza patente.

Per questo la Procura ha chiesto un aggravamento della sua posizione: aveva l’obbligo di firma e ora, come disposto dal gip, è finito ai domiciliari.

Il provvedimento é stato eseguito oggi dai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace.

Pozzolo l’anno scorso aveva falciato il piccolo Daniele che si trovava sul passeggino spinto dalla mamma: sulle strisce pedonali di via Cadello la tragedia. Aveva la patente revocata ed era fuggito per poi costituirsi.

Quattro giorni fa la Polizia Locale lo ha sorpreso alla guida in via Is Maglias dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento. Ha provato a scappare a piedi, ma è stato fermato e identificato. È scattata la denuncia. Ora l’aggravamento della sua posizione con i domiciliari.

