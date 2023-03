Guidava ancora. Anche se il primo febbraio del 2022 aveva travolto e ucciso il piccolo Daniele Ulver, in via Cadello: il piccolo era sul passeggino spinto dalla mamma, sulle strisce, quando uno scooter li aveva falciati. E già allora lui aveva la patente revocata, come adesso (QUI LA NOTIZIA).

Emilio Pozzolo, 38 anni, oggi è stato fermato in via Is Maglias dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari. Ha provato a scappare a piedi, ma è stato fermato e identificato.

L'auto usata da Emilio Pozzolo

La patente gli era stata revocata nel 2017: ora è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la reiterazione della guida senza patente nel’arco di un biennio. Il mezzo che guidava è stato confiscato.

Pozzolo è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è in attesa di giudizio per la morte del piccolo Daniel.

Anche il primo febbraio il trentottenne era scappato: dopo l’incidente aveva provato a far perdere le sue tracce, per poi consegnarsi alla polizia stradale.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata