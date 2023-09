Quattro morti, due ragazzi e due ragazze, e due feriti gravi. Tutti giovanissimi fra i 19 e i 20 anni. È il sanguinoso bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina poco prima dell’alba in viale Marconi, a Cagliari.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano. Stando alle prime sommarie informazioni, tutti i coinvolti erano a bordo dello stesso veicolo, una Ford Fiesta scura, che viaggiava in direzione Quartu. Non sono coinvolti altri mezzi.

L’auto potrebbe aver colpito il marciapiede, ad alta velocità, per poi sbattere contro un muretto all’altezza del civico 105, e ribaltarsi tragicamente. In quel tratto il senso di marcia è contrario a quello percorso dalla Fiesta. I ragazzi stavano rientrando da una serata passata in un locale del Poetto.

Polizia locale e carabinieri sul posto

Due corpi sono rimasti dentro l’abitacolo. Tutto gli altri sono stati sbalzati fuori. I feriti sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico e al Brotzu: non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e numerose ambulanze del 118. La strada è stata chiusa al traffico.

++ Notizia in aggiornamento ++

