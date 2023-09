Si chiamavano Najibe Zaher (19 anni di Selargius), Alessandro Sanna (19 anni, di Assemini), Simone Picci (20 anni, residente a Cagliari) e Giorgia Banchero (24 anni, di Cagliari, residente a Sant’Elia) le giovanissime vittime – tra i 18 e i 20 anni – del terribile incidente avvenuto questa mattina poco prima dell’alba in viale Marconi, a Cagliari, all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano.

Il luogo dell'incidente e le quattro vittime

Due invece i feriti: uno, Manuel Incostante, è stato trasferito al Policlinico, ha riportato ferite al volto e non è in pericolo di vita. Grave, in prognosi riservata al Brotzu, un altro dei coinvolti: Alessandro Sainas.

Stando a una prima ricostruzione, dopo una serata trascorsa in gran parte in un locale del Poetto, i sei erano a bordo di una Ford Fiesta che viaggiava ad alta velocità da Cagliari in direzione Quartu. Sotto il cavalcavia l’improvvisa sbandata a destra, forse quando chi era alla guida si è accorto di essere entrato contromano.

L’auto ha prima sbattuto contro il marciapiede, è andata a impattare contro un muro per poi volare, dopo aver preso in velocità la rampa di un cancello, e ribaltarsi più volte.

Zaher (figlia del consigliere comunale di Selargius, Omar) e Sanna – ma tutto è ancora da confermare – sono rimasti all’interno dell’abitacolo, senza vita. Gli altri quattro, che erano sul sedile posteriore, sono stati sbalzati all’esterno e scaraventati per molti metri. Per due non c’è stato niente da fare.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, con il supporto dei carabinieri.

Le salme sono state rimosse dopo alcune ore trasferite al cimitero di San Michele per l’identificazione: qui si è riunita una folla distrutta.

