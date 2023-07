Il maniaco è tornato. Si moltiplicano segnalazioni e denunce pubbliche sulle azioni di un uomo che si aggira nella notte tra Cep e Fonsarda, a Cagliari, terrorizzando giovani donne che rientrano a casa o portano a passeggio il cane: osserva, pedina e, se può, palpeggia o compie gesti volgari ostentando le parti intime. Era successo negli scorsi mesi, sta riaccadendo.

L’allarme riecheggia da via Vesalio fino a via Paruta: qui, strada chiusa che ritorna su via Machiavelli, qualche sera fa una giovanissima è stata avvicinata mentre faceva rientro dopo una serata trascorsa con gli amici. L’uomo l’ha inseguita fino al portone e, per fortuna, lei è stata rapida ed è riuscita a chiuderglielo in faccia.

Stando al racconto dei testimoni, che hanno osservato i movimenti del maniaco dopo che la potenziale vittima era riuscita a sfuggirgli, il maniaco si è nascosto tra i cespugli, per poi dileguarsi dopo un periodo di appostamento.

Il tam tam nel rione si è fatto insistente e i residenti hanno paura: «Le nostre ragazze devono avere la possibilità di muoversi quando e come vogliono a qualunque ora, senza dover avere una scorta», dice una madre che al momento preferisce rimanere anonima. Perché questo sta succedendo: la notte le giovani non possono circolare da sole e ci si organizza per difenderle. Tra i vari palazzi, nella zona di via Paruta, si sta ipotizzando l’installazione di telecamere.

E poter così incastrare o, almeno, intimidire, l’uomo che incappucciato e – pare –mascherato, sta terrorizzando interi quartieri.

Non è escluso che si tratti dello stesso soggetto che ha colpito durante Ateneika, la festa organizzata al Cus: una ragazza era stata palpeggiata mentre si trovava appartata lontano da occhi indiscreti. Nella zona, intanto, sono comparsi numeri cartelli di minaccia verso il responsabile degli atti osceni.

© Riproduzione riservata