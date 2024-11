Altri due incidenti in serata a Cagliari.

In via Molise una persona è caduta con lo scooter, che è finito addosso alle auto in sosta.

A poca distanza e in un momento diverso, un altro scooter è andato a sbattere contro un’auto in via Bacaredda.

Entrambi i conducenti sono stati portati in codice rosso in ospedale.

(Unioneonline)

