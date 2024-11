Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale davanti a scuola: è morta all'ospedale Brotzu Beatrice Loi, 17 anni, la studentessa investita ieri mattina a Cagliari mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in viale Colombo, per andare al Liceo Scientifico "Alberti".

Una morte che lascia gli amici, i familiari, una città e un’Isola intera attoniti, e non solo per la tragedia di una giovane vita spezzata, ma perché arriva a poche ore di distanza da una notizia che parla di altri due morti, altri due 17enni, Aurora Marcia e Riccardo Loi, che hanno perso la vita nella notte sulla Statale 130, alle porte di Iglesias, in un drammatico schianto mentre erano in sella al loro scooter.

Due episodi che sono solo gli ultimi di una drammatica scia di sangue che attraversa le strade della Sardegna: sono 105 le vittime da inizio anno, cinque solo negli ultimi due giorni.

Beatrice Loi era stata portata ieri mattina in ospedale a Cagliari dopo essere stata travolta, ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Era ricoverata in Rianimazione con la prognosi riservata. Questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Al volante della Fiat Panda che ha investito la studentessa c'era un pensionato di 82 anni. All'automobilista è stata ritirata la patente. Ora rischia l'accusa di omicidio stradale.

Aurora Marcia e Riccardo Lai hanno perso la vita nella notte: erano in sella a uno scooter sulla Statale 130, alle porte di Iglesias, quando si sono schiantati contro una Range Rover. Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo.

Le salme sono già state trasferite al Centro traumatologico ortopedico su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

