L’hanno già battezzata la "linea della movida": da ieri, ogni sabato notte, ogni 30 minuti da mezzanotte alle 4.30 di mattina, l'autobus ER (circolare rossa) collega il centro di Cagliari con le zone dove si trovano le discoteche (fino a Quartu, Pirri etc), andata e ritorno, e consente a chi frequenta i locali notturni di lasciare a casa l'auto.

Il nuovo servizio del Ctm, partito con tre linee (Circolare rossa, appunto, Circolare Flumini, per Poetto e Margine Rosso, e 9, per Elmas, Assemini e Decimomannu) con l’obiettivo di offrire un’alternativa all’utilizzo dell’auto per spostarsi nella movida, è un successo. Entusiasti i tanti giovani che hanno utilizzato il servizio e che, per una volta, hanno potuto fare a meno di chiamare mamma e papà per andare a prenderli nel cuore della notte dopo una serata trascorsa in discoteca. Ma soddisfatti sono anche i lavoratori che hanno approfittato del nuovo servizio del Ctm per lasciare l’auto a casa.

Piace la puntualità dei bus, con aggiornamenti in tempo reale sull’app del Ctm BusFinder, piace anche (e tanto) il fatto che a bordo di ogni mezzo sia presente una guardia giurata.

Sabato prossimo si replica. Il servizio andrà avanti (in via sperimentale) fino a giugno.

