Una novità per il mondo della notte cagliaritana, e in particolare per i weekend del capoluogo. Da domani, e per tutti i sabati, la Ctm attiverà il servizio notturno dalla mezzanotte alle 5 della domenica mattina, con tre linee: la E (Esterna Rossa), la L (Litoranea) e la linea 9.

Questi i percorsi:

Circolare esterna rossa (uno ogni trenta minuti, con l’ultima partenza alle 3.30 dal capolinea di Piazza Matteotti)

Piazza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – Quartu Sant’Elena – via Br. Sassari – Quartucciu – Selargius – via Trieste – Monserrato – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via S.M. Chiara – Via Cadello – via Is Mirrionis – P.za San Michele – via Maglias – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – piazza Matteotti.

Linea L litoranea (uno ogni 40 minuti, con l’ultima partenza alle 3.20 dal capolinea di piazza Matteotti e dalle 4.20 da piazza Santa Maria degli Angeli)

Piazza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) -viale Bonaria – via Cimitero – viale Diaz – Ponte Vittorio- viale Poetto – Lungomare Saline di Cagliari- via Idrovora – Lungomare Poetto di Quartu – Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – via Vico – via F.lli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – viale L. da Vinci – Cantoniera di Flumini – via dell’Autonomia Regionale Sarda – Piazza S. Maria Degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via F.lli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungo Saline di Quartu – via Idrovora – Lungomare Poetto di Cagliari – via Ausonia – viale Poetto – Ponte Vittorio – Amsicora – viale Diaz – via Cimitero – viale Bonaria – via Roma (carreggiata centrale) – piazza Matteotti.

Linea 9 notturna (uno ogni 45 minuti, con l’ultima partenza alle 3.45 da via Roma e alle 4.30 dalla stazione di Decimomannu)

Seguirà il regolare percorso del 9, senza le fermate di via Veneto (Parchetto), via Liguria (altezza civico 10), Aie (Casa di Cura) e viale Italia (fronte Via Liguria).

Per la sicurezza di conducenti e passeggeri, a bordo sarà presente una guardia giurata, mentre per quanto riguarda le tariffe saranno validi tutti i titoli di viaggio Ctm.

