Via libera dal Consiglio comunale di Cagliari alla variazione di bilancio da circa 27 milioni, che è stata approvata con i soli voti della maggioranza. La proposta era stata illustrata dal sindaco Massimo Zedda che si è soffermato sulle ingenti somme in avanzo vincolato non impegnate, da destinare a interventi strategici per la città: «In questo primo anno di consiliatura, l'amministrazione ha fatto un importante lavoro di rimodulazione del bilancio», segnala.

«Con questa variazione, tante risorse saranno destinate al sociale», prosegue Zedda. Si tratta di 20 milioni, tra cui «contributi per la fibromialgia, sostegno agli affitti, azioni di integrazione sociosanitaria, contributi a favore di cittadini emigrati che rientrano in Sardegna, assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, interventi di contrasto alla povertà, sport e terapia per le persone in condizioni di disabilità. Tra gli interventi che riguardano opere pubbliche, si segnalano invece: la messa in sicurezza dei costoni rocciosi da Sant'Elia a Marina piccola, misure di riduzione del rischio idrogeologico e di gestione di alluvioni, rafforzamento della mobilità ciclistica tramite ciclovie urbane».

«Tante altre risorse saranno destinate a lavori di riqualificazione del verde pubblico, sicurezza urbana, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, manutenzione del cimitero di Bonaria e della piscina di Terramaini, restauro e valorizzazione monumentale del bastione Saint Remy e di Santa Caterina, servizi utili al funzionamento della Scuola civica di musica, manutenzione di strade, piazze e marciapiedi», ha aggiunto Zedda.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata