«Una decisione che ribadisce ciò che sosteniamo da tempo: quel progetto non era compatibile con la tutela del paesaggio, della storia e dell’identità di uno dei luoghi più simbolici di Cagliari e della Sardegna». È la risposta con cui Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, commenta l'esclusione del colle di Sant'Elia dai parchi fotovoltaici, con la comunicazione arrivata in mattinata da parte del ministero della Difesa.

«Avevamo detto con chiarezza qualche giorno fa che nel colle Sant’Elia non si sarebbe fatto alcun parco fotovoltaico e che le interlocuzioni per la cessione dell’area alla regione avevano già un crono programma preciso», prosegue Todde. «Oggi la risposta ufficiale da parte del Ministero della Difesa: il Colle di Sant’Ignazio a Sant’Elia è stato escluso dal bando nazionale per i parchi fotovoltaici».

La presidente conclude: «Continueremo a vigilare con determinazione su tutte le aree sensibili della Sardegna. La transizione ecologica è una priorità, ma deve essere costruita insieme ai territori, non calata dall’alto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata