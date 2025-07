Sgombero di una casa occupata abusivamente da una giovane donna questa mattina in via Is Cornalias, a Cagliari.

Si tratta, a quanto si apprende, dell’esecuzione di un decreto di sequestro del giudice per le indagini preliminari, legato con ogni probabilità alla nuova norma del cosiddetto “decreto sicurezza” che punta a rendere più veloci gli sgomberi delle case occupate abusivamente.

«Siamo sorpresi», dice l'avvocato Gianfranco Sollai, avvocato della donna, «visto che dopo l'occupazione col Comune si era instaurato un dialogo e la mia assistita stava regolarmente pagando l'affitto. In più pende la richiesta di riesame contro l'ordinanza del gip».

Nelle prime fasi si sono registrati momenti di tensione: sul posto per eseguire il provvedimento sono intervenute varie pattuglie della polizia locale, carabinieri e guardia finanza. Anche grazie all’intermediazione dell’avvocato è stata riportata la calma e per la donna, che ha dei figli, è stata trovata una sistemazione alternativa.

Sollai però solleva pesanti perplessità: «Polizia, vigili urbani, finanza: tutto per una mamma con una bambina di anni 8 che per stato di bisogno ha occupato una casa libera. II dispiegamento di forze fa pensare a un intervento per un criminale».

