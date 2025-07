Si terrà giovedì 31 luglio a Cagliari il Consiglio confederale della Uil Sardegna, durante il quale verrà eletto il nuovo segretario regionale del sindacato.

All’incontro parteciperà anche il segretario generale nazionale della Uil, PierPaolo Bombardieri.

L’assemblea è convocata presso il T Hotel, in via dei Giudicati 66. Prima dell’inizio dei lavori, alle ore 10, Bombardieri incontrerà le giornaliste e i giornalisti per rispondere alle domande sui principali temi dell’attualità economica e sindacale.

