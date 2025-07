Incidente stradale questo pomeriggio in viale La Playa a Cagliari, proprio davanti al supermercato Super Pan. Due le auto coinvolte nello schianto e tre i feriti non gravi per i quali però è stato necessario l'intervento del 118.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

La situazione ha mandato in tilt il traffico: si è formata una lunga coda in via Roma, in direzione Pula, con auto in fila e grossi disagi per gli automobilisti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata