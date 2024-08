Allarme per l’assalto eolico anche in Costa Smeralda.

Da Olbia a Caprera, e fino a Siniscola, sono stati presentati progetti per l’installazione in mare di 460 “torri" alte più di 300 metri. Pale giganti che andrebbero a produrre energia per 7 milioni di abitanti. In campo grandi colossi: dall’Eni, alla banca d’affari Usa JP Morgan.

Intanto, prosegue la mobilitazione per la proposta di legge Pratobello 24: banchetti per la raccolta firme, oltre che presso i municipi dei Comuni dell’Isola, saranno presenti a Selargius, nell’area della chiesa romanica, mentre a Sassari l’associazione Sa domu de totus raccoglierà sottoscrizioni in piazza Castello, dalle 17 alle 20.

