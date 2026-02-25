L’amministrazione comunale di Zeddiani organizza un nuovo incontro pubblico dedicato alla nascita della Comunità Energetica Rinnovabile proseguendo il percorso avviato nei mesi scorsi con il primo “Energy Cafè” informativo. L’appuntamento si terrà venerdì 27 febbraio, alle 17, presso il Montegranatico.

Dopo la presentazione generale del progetto, questo secondo incontro sarà dedicato ad approfondire in modo concreto il funzionamento della Comunità Energetica, con particolare attenzione agli aspetti pratici, ai possibili benefici economici per famiglie e imprese, alle opportunità ambientali e ai passaggi necessari per l’adesione.

«L’obiettivo dell’amministrazione è favorire una partecipazione consapevole e condivisa, offrendo ai cittadini tutti gli strumenti utili per valutare l’ingresso nella futura Cer di Zeddiani - spiega il sindaco Claudio Pinna - le Comunità Energetiche rappresentano infatti un modello innovativo di produzione e condivisione dell’energia da fonti rinnovabili, capace di generare vantaggi economici e rafforzare la coesione sociale del territorio».

L’incontro è aperto a privati cittadini, titolari di attività economiche, associazioni e a tutti gli interessati. «L’amministrazione - conclude Pinna - invita la cittadinanza a partecipare numerosa per contribuire insieme alla costruzione di un progetto strategico per il futuro energetico del paese».

