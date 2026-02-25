Appuntamento letterario, sabato 28 febbraio a Masullas. Negli spazi del GeoMuseo “Monte Arci – Stefano Incani”, a partire dalle 17.30, si terrà la presentazione del volume “Donne Protagoniste del Medioevo Sardo”, a cura di Rossana Martorelli.

Un incontro dedicato alle figure femminili che hanno segnato la storia della Sardegna medievale, tra ricerca, racconto e approfondimento storico. La presentazione sarà a cura di Giuseppina Deligia e l’evento sarà aperto a tutti.

Location scelta per l’evento sarà la “Sala Minerali”, per un massimo di 30 persone. A seguire è previsto un momento conviviale.

