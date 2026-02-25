Uno dei principali interpreti contemporanei dell'organo jazz, finalmente nel capoluogo. Lo special event di questo venerdì al Bflat di Cagliari è tutto dedicato a Pat Bianchi e il suo trio: alle 21 andranno in scena al locale di via del Pozzetto 9, al Quartiere del Sole di Cagliari, muovendosi fra i suoni della tradizione e l'innovazione d'oltreoceano.

Bianchi arriverà con una formazione "europea", che lo vede accompagnato dagli italiani Daniele Cordisco, chitarrista jazz del circuito internazionale e già collaboratore di grandi come Gregory Hutchinson ed Emmet Cohen, e Giovanni Campanella, batterista dalla solida formazione musicale e anch'egli già al fianco di nomi come Ronnie Cuber e Jesse Davis.

Due musicisti che sapranno tener testa al talento del loro bandleader: poliedrico organista stanziato in quella mecca mondiale del jazz che è New York, Bianchi ha saputo costruirsi negli anni un'ampia fama internazionale, presentando tutt'oggi i suoi progetti tra Stati Uniti, Europa e Giappone, richiamandosi tanto alle sonorità classiche quanto alle più recenti avanguardie del genere.

Vantando anche sodalizi con leggende come Lou Donaldson, il compianto Joey DeFrancesco e soprattutto Pat Martino – il più duraturo, lungo oltre un decennio – il suo Trio è stato definito da NYC Jazz Record Review come «un’eccellente aggiunta alla tradizione dell’organ trio», dal tocco swingante, sofisticato, soul e contemporaneo. Una band che rapisce il pubblico nel mischiarsi di ottimi interplay, dinamiche raffinate e dialogo costante tra i membri.

