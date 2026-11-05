Una band simbolo per un'intera sottocultura del Belpaese, protagonista di una festa dedicata in tutto a quest'ultima: ed è per le 20:30 di sabato 7 che la Cueva Rock di Quartucciu apre i suoi cancelli per diventare un tempio alla musica ska, mod e rock'n'roll per una notte. Arriva infatti sul palco la storica band torinese Statuto in formazione completa, portando in live l'album del 1999 "Riskatto", in un'apertura affidata ai South Sardinian Scum e dj-set di Gargiulo al termine.

Il ritorno nell'Isola del sestetto viene quindi celebrato sulle note di uno dei lavori più acclamati e significativi firmati da loro, dove il classico racconto in salsa tricolore di ska e cultura mod prende la forma di sincero omaggio, rivolto ai grandi classici del primo ska internazionale reinterpretati nello stile tipico degli Statuto, tra Madness, Bad Manners, The Specials e perfino Little Tony, con un'apparizione di Donatella Rettore su "La mia radio". Ma non sono solo le quattordici cover e rivisitazioni di "Riskatto" a far capolino in scena, con gli Statuto che in questo tour 2026 includono anche alcuni dei loro brani più noti, come "Abbiamo vinto il Festival di Sanremo", "In fabbrica" e "Ragazzo ultrà".

Formata nel capoluogo piemontese nel 1983, la band trae il nome da piazza Statuto, storico luogo di ritrovo dei mod torinesi, ed è tra i primissimi gruppi del Belpaese a proporre lo ska in lingua italiana. Dopo aver esordito con "Vacanze" (1988), nel 1992 i sei partecipano alla kermesse sanremese nella sezione Nuove Proposte, proprio con l'ironica canzone dedicata al Festival della Canzone Italiana, arrivando in finale e classificandosi al nono posto. Il loro percorso li ha portati anche a L'Avana cinque anni dopo, con un concerto in Plaza de la Revolución davanti a un'inedita platea di duecentomila spettatori. Dopo aver festeggiato nel 2003 i vent'anni di carriera, con una raccolta i cui proventi sono stati intermente devoluti al Fondo per i Cassintegrati e Licenziati di Mirafiori, e vissuto un auto-imposto esilio da Torino tra il 2004 e il 2011, il gruppo continua a suonare dal vivo e incidere in studio, nonostante la prematura scomparsa del bassista veterano Rudy Ruzza e l'abbandono del batterista Giovanni "Naska" Deidda nel corso del 2023. Degli Statuto sono oggi parte Oscar Giammarinaro (voce), Zak Loggia (chitarra), Alessandro Loi (basso), Gigi Rivetti (tastiere), Lorenzo Bonaudo (tromba) e la new entry Giulio Arfinengo (batteria), subentrato a Deidda.

Con la serata organizzata dai collettivi Cool Kids Music e Kattive Maniere che vanta anche la mostra di scooter d'epoca a cura del Reietti Scooter Club – presentando uno dei più amati simboli del mondo mod, e dello stile che ha segnato la storia delle sottoculture giovanili europee – e la proposta gastronomica legata al territorio di Pablo Street Food Sardo, si rinnova l'impegno delle due realtà promotrici per favorire la musica dal vivo e lo scambio tra artisti della scena indipendente italiana e internazionale e il panorama sonoro isolano, cercando di valorizzare le realtà locali.

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