Dal 5 al 8 novembre, 40 giovani provenienti da tutta Europa, vivranno la quotidianità dei paesi del Parte Montis, tra storie, culture, tradizioni e nuove amicizie. Il progetto, alla seconda edizione, prende il nome di “Trame d’identità”, con i ragazzi che saranno ospiti e vivranno la quotidianità dei paesi di Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pompu e Siris. Giornate di conoscenza che si chiuderanno sabato 7 novembre, alle 19, nella serata conclusiva, al Geomuseo "MonteArci" di Masullas, con ingresso gratuito. Un momento di festa, tra musica, persone e territorio, accompagnato dai “Safirnou in Trio”, in uno spettacolo musicale che intreccerà diverse sonorità. “Per la nostra comunità – afferma il vice-sindaco di Masullas, Manuel Cau - ospitare Trame d’Identità rappresenta molto più di un’iniziativa dedicata ai giovani. Per Masullas e per tutto il Parte Montis è un’importante occasione per aprirsi all’Europa e raccontare la nostra identità. In un’epoca in cui i piccoli borghi vengono spesso associati soltanto allo spopolamento e alle difficoltà, iniziative come questa mostrano invece comunità vive, capaci di accogliere, creare relazioni e offrire opportunità. Crediamo che mettere i giovani al centro significhi investire nel futuro: il confronto tra culture diverse contribuisce a costruire una cittadinanza europea più consapevole e inclusiva”.

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