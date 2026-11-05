Tre milioni e mezzo di euro investiti, quarantasette progetti concreti tra imprese e Comuni, e una comunità che sceglie di guardare al futuro ripartendo dalle proprie radici. Intorno alle sponde del Lago Omodeo il territorio fa il punto della situazione: l'appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre, a partire dalle ore 9:30, nella cornice dell'Hotel Terme di Fordongianus per il convegno intitolato “Confluenze – Persone, luoghi e progetti intorno al Lago Omodeo”.L'evento, promosso dal GAL Barigadu Guilcer, nasce con l'intento di condividere i risultati tangibili della Strategia di Sviluppo Locale 2014–2022, dando direttamente voce ai protagonisti di questa crescita. Un bilancio di fine percorso che, numeri alla mano, testimonia una forte vivacità economica: grazie alla programmazione europea e regionale, l'azione del GAL ha infatti permesso di finanziare trentatré imprese e quattordici Comuni, portando alla liquidazione complessiva di 3.264.152,22 euro a sostegno del tessuto locale. La mattinata si aprirà alle 10 con la proiezione del video "Confluenze" e l'introduzione affidata a Serafino Pischedda, Presidente del GAL e Sindaco di Fordongianus. Seguiranno i contributi istituzionali di Giampaolo Loi, Presidente dell'Unione Comuni del Barigadu, e di Salvatore Pes, Presidente dell'Unione Comuni del Guilcer, prima della relazione della Direttrice del GAL, Francesca Citroni, che analizzerà l'impatto reale dei progetti sul territorio. Il cuore dell'incontro entrerà nel vivo alle 11 con una tavola rotonda animata direttamente dai beneficiari della Strategia 2014-2022. Lo sguardo si sposterà poi sulle prospettive future e sulle politiche regionali grazie agli interventi di Alessandro Inghilleri, Direttore del servizio Sviluppo Aree Rurali della Regione, e di Giovanni Ligios, consulente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 12:30, segnando un nuovo punto di partenza per le future sfide dello sviluppo rurale.

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