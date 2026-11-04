Procede l’iter per l’approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Porto Torres che deve essere sottoposto ad un procedimento preliminare, attraverso il quale si stabilisce se debba essere subordinato alla procedura di Vas, Valutazione ambientale strategica, con predisposizione del Rapporto preliminare per verificare possibili impatti ambientali e la sua trasmissione agli enti competenti. Il servizio di verifica Vas è stato assegnato alla società Mlab srl. Un ulteriore passo avanti per l’aggiornamento del Pums finalizzato a rendere più efficace il sistema di mobilità stradale che, attualmente fa registrare criticità concentrate in via Dell’industria, dove nel 2025, nel periodo di maggior flusso di veicoli si sono registrate oltre 1.400 auto in ingresso e 820 in uscita, seguita dalla ex statale 131 con 984 mezzi in entrata e 1360 in uscita. L’aggiornamento del Piano affidato a M-Lab srl, mostra i macro obiettivi tra cui la sostenibilità energetica e ambientale, l’incremento della sicurezza e della mobilità stradale e sostenibilità socio-economica. Uno strumento che punta a migliorare la qualità della vita, fondamentale anche come requisito per accedere ai bandi di finanziamento nazionale ed europeo.

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