Dalla tragedia alla rinascita. È "La storia della mia nuova vita" il titolo dell'incontro con Giusy Versace in programma giovedì 5 novembre alle 18 nella biblioteca di Quartu, in via Dante 68.

Senatrice della Repubblica, campionessa paralimpica, scrittrice e simbolo di resilienza, Giusy Versace racconterà il suo percorso dopo l’incidente del 2005 che le è costato l’amputazione di entrambe le gambe e l’ha portata a reinventarsi attraverso lo sport, fino alle Paralimpiadi, e poi con l’impegno civile e politico sui temi della disabilità e dell’inclusione.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e sarà moderato dal consigliere comunale Michele Pisano. Interverranno Gabriella Angius, Moreno Marchetti e il dirigente paralimpico Sandrino Porru. L’iniziativa è organizzata con il supporto di ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Emmalandie e l'associazione di promozione sociale Il Lato B.

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