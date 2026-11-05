L'immensa e stratificata storia di un capoluogo attraverso i secoli, raccontata passeggiando proprio nel cuore della città: si preannuncia come una presentazione itinerante il prossimo incontro di "Leggere il paesaggio" a Cagliari, con il progetto di promozione della lettura curato da Teatro Botanico e diretto da Claudia Pupillo che vede ora ospiti lo storico Luciano Marrocu e il suo volume "Cagliari" (Ilisso, 2025), questo sabato alle 16.

Partendo dalle Scalette Santa Croce del quartiere Castello, Marrocu e la guida regionale Claudia Caredda di Trip Sardinia accompagnano il pubblico nella riscoperta di fatti storici, aneddoti, curiosità e profonde trasformazioni del tessuto urbano cittadino, in una narrazione rivolta alla vera anima della "Città del Sole". Centrale all'appuntamento è infatti l'idea di leggere lo spazio mentre lo si attraversa, scegliendo le vie del centro storico come punto di partenza, per andare a collegare ogni pagina del libro ai luoghi che ne custodiscono la storia tutt'oggi.

Frutto di oltre un decennio di ricerche, "Cagliari" documenta l'evoluzione urbanistica, iconografica ed estetica della città, nell'inedita cronaca di numerosi sviluppi storici, culturali e umani. Marrocu, già docente di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma e all'Università di Cagliari, è stato in passato autore dei saggi "Deledda. Una vita come un romanzo" (Donzelli, 2016), "La sonnambula. L’Italia nel Novecento" (Laterza, 2019) e "Storia popolare della Sardegna e dei Sardi" (anch'esso Laterza, 2021), oltre che di romanzi tradotti in diverse altre lingue.

Giunto oggi alla sua terza edizione con il supporto di Regione e Comune, "Leggere il paesaggio" dedica quest'annata al tema "Radici aperte" e propone così incontri letterari, passeggiate urbane, laboratori e spettacoli per tutte le età, tra Cagliari, Simaxis, Villaurbana, Pau e altri comuni isolani. Il calendario 2026 volge ora alla conclusione, con gli ultimi due appuntamenti: prima il 27 novembre ai Giardini Pubblici del capoluogo, con l'incontro su arte e libertà femminile a partire dal libro "Edina Altara" di Giuliana Altea – anch'esso edito da Ilisso – e il 4 dicembre alla Biblioteca di Monte Claro, per discutere i temi di empatia, accoglienza e libertà nella presentazione di "Emeline Adamaris" di Lorella Costa e Laura Congiu.

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