Che cosa ci rende unici? Quali sono le passioni che ci uniscono agli altri? E come possiamo liberarci dalle etichette e dagli stereotipi che spesso condizionano il nostro modo di essere?

A queste domande è dedicato FIND YOUR TRIBE – TROVA LA TUA TRIBÙ, il workshop teatrale condotto da Jenny Vila e Jonathan Holloway della compagnia spagnola La Mecànica, in programma giovedì 5 novembre 2026, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede del Liceo Artistico e Musicale "Foiso Fois", Via Nino Bixio, Pirri.

L’iniziativa è rivolta agli studenti e alle studentesse degli Istituti Superiori di Secondo grado e propone un’esperienza creativa e partecipativa che intreccia teatro e tecnologia. Attraverso l’utilizzo dello smartphone, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di esplorazione personale e collettiva, alla scoperta della propria identità, delle passioni e dei talenti individuali.

Non è richiesta alcuna esperienza teatrale: bastano curiosità, voglia di mettersi in gioco e uno smartphone connesso. Il laboratorio diventa così uno spazio di incontro, sperimentazione e condivisione, dove riconoscere ciò che ci rende diversi e ciò che, allo stesso tempo, ci avvicina agli altri.

L’obiettivo è scoprire nuove tribù, creare connessioni e immaginare forme di appartenenza libere da pregiudizi, stereotipi ed etichette.

Il workshop è realizzato nell’ambito di CHORUS OF CHANGE, progetto europeo Erasmus+ KA220-YOU Empowering Youth through Arts and Community, coordinato da Limfjordsteatret (Danimarca) in collaborazione con La Mecànica (Spagna), Sa Xerxa (Spagna) e KyberTeatro (Italia).

La Mecànica è una compagnia e casa di produzione di arti performative con sede a Maiorca, guidata da donne e specializzata in teatro fisico e visuale e nella produzione esecutiva di grandi progetti internazionali. La compagnia mette in relazione artisti delle Baleari con artisti provenienti da tutto il mondo, intrecciando ricerca artistica, impegno sociale e partecipazione comunitaria.

Un invito a sperimentare, esprimersi e trovare la propria tribù, partendo da ciò che ci rende unici.

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