Con una ordinanza sindacale del 3 novembre il Comune di Torralba ha disposto la chiusura temporanea al pubblico dell'area archeologica del Nuraghe Santu Antine nelle giornate del 9,10 e 11 novembre. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche sulle sommità delle murature del monumento, finalizzate ad accertare la stabilità dei massi presenti e, dove necessario, procedere alla loro messa in sicurezza, al fine di tutelare l'incolumità dei visitatori. Le attività rientrano nell'ambito del 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜 2 𝑑𝑒𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑁𝑢𝑟𝑎𝑔ℎ𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑢 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒, relativo agli interventi di scavo archeologico, consolidamento, restauro e realizzazione di opere finalizzate alla fruizione del complesso nuragico. Durante le giornate di chiusura sarà possibile visitare esclusivamente il Museo Archeologico, con applicazione della tariffa prevista per la visita singola ridotta. Se le verifiche tecniche e le eventuali attività di messa in sicurezza dovessero concludersi in anticipo, sarà data tempestiva comunicazione dell'eventuale riapertura anticipata del monumento.

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