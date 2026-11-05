Il primo Kids cup Sardegna si terrà a Porto Torres, domenica 8 novembre dalle 11, presso il Palazzetto dello Sport Alberto Mura. Una gara di kata, allenamenti di base del karateca, aperta a tutti gli atleti che indossano la cintura bianca o nera, un esercizio (in questo caso individuale) che rappresenta un combattimento reale contro più avversari. Nel Tokui Kata per le singole fasce o gruppi sono previste due prove a punteggio senza distinzione di genere. Gli atleti di età compresa tra i 6 e i 14 anni verranno suddivisi in poules omogenee per età e grado (compatibilmente con il numero degli iscritti). All'evento possono partecipare i giovani atleti Fikta, in regola con le procedure d’iscrizione per l’anno 2026, con il certificato medico sportivo aggiornato per tutti, a partire dai 6 anni di età, e agonistico in corso di validità a partire dalla categoria esordienti dal 12esimo anno di età. Gli atleti sono suddivisi in fasce di età che comprendono i piccoli di 6,7 e 8 anni, i bambini di 9,10 e 11 anni, gli esordienti di 12, 13 e 14 anni. l'organizzazione è affidata all'Asd Fikta e il referente territoriale Sardegna è Antonello Mocci.

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