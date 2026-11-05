La musica di Dromos non conosce stagioni. Archiviato il successo dell’edizione estiva, il festival torna con la Winter Edition 2026: quattro concerti dal 4 all’8 dicembre tra Oristano, Masullas e Cabras, in un viaggio sonoro tra generi, culture e tradizioni. Una nuova edizione che punta anche a conquistare il pubblico più giovane.

Protagonisti saranno i C’mon Tigre, il violoncellista olandese Ernst Reijseger insieme al Cuncordu e Tenore de Orosei e il trombettista franco-marocchino daoud. Tre proposte differenti, tra jazz, elettronica, hip-hop e tradizione vocale sarda.

Avvicinare le nuove generazioni alla musica dal vivo è uno degli obiettivi della rassegna. Per favorire la partecipazione, Dromos mette a disposizione di giovani e studenti biglietti a 3 euro, più diritti di prevendita, per i concerti al Teatro Garau di Oristano.

Ad aprire la Winter Edition saranno i C’mon Tigre, venerdì 4 dicembre alle 21 al Teatro Garau, con «LUMINA», il nuovo progetto che fonde strumenti acustici ed elettronica.

Sabato 5 dicembre, alle 19, nella chiesa della Beata Vergine delle Grazie di Masullas, e domenica 6, alla stessa ora, nella chiesa di Santa Maria Assunta di Cabras, spazio a «The Face of God», incontro tra il violoncello di Reijseger e le voci del Cuncordu e Tenore de Orosei. Chiusura martedì 8 dicembre alle 21, ancora al Garau, con daoud.

I concerti di Masullas e Cabras saranno a ingresso gratuito. Per gli appuntamenti al Teatro Garau i biglietti sono acquistabili sul sito www.dromosfestival.it. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del festival, telefonando allo 0783 310490 o inviando un messaggio WhatsApp al 334 8022237. Disponibile anche l’indirizzo email info@dromosfestival.it.

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