Perfugas si prepara ad ospitare la maCoros in Anglona, un canto corale che risuona tra le mura di una chiesa antica. Non sono solo note, ma storie, radici profonde e passioni che si tramandano di generazione in generazione. L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle 18, nella chiesa di San Giorgio con le melodie di "Coros in Anglona - Voci, identità e canti della tradizione". Protagonisti della serata saranno le straordinarie voci del Coro Perfugas di Matteo Peru diretto dal maestro Marco Ortu, coro polifonico parrocchiale "Giovanni Paolo II" - Perfugas, diretto dalla maestra Yanara Reyes McDonald; coro di Nulvi diretto dal maestro Fabrizio Mangatia; coro femminile Melodias - Uri diretto dal maestro Fabrizio Mangatia, coro polifonico Santa Teresa Gallura diretto dal maestro Marco Ortu. A presentare la serata sarà Mauro Tedde. Un’espressione corale di voci con una enorme potenza e grandi potenzialità, dove ogni gruppo mantiene radici antiche e profonde in ciascuno componente e permette di esprimere la tradizione e la cultura di un'Isola a beneficio del pubblico.

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