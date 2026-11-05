Lunedì 9 novembre Sassari ospiterà l’iniziativa “L’eredità che difendiamo. Costituzione, libertà e democrazia”, organizzata dalle associazioni Sardi Italiani Europei e Lìberos con il sostegno della Fondazione di Sardegna e la collaborazione della libreria Koinè Ubik di Sassari.

La giornata prevede due distinti momenti di confronto – il primo destinato agli studenti, il secondo aperto al pubblico – incentrati sull’analisi dei passaggi chiave della storia del Novecento, sulla tutela della libertà d’informazione e sulle istituzioni democratiche.

Il primo incontro è programmato al Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D.A. Azuni” alle 11.15 e vedrà protagonisti i giornalisti Antonio Iovane e Giovanni Mari, che dialogheranno con Alessandro Marongiu. Al centro del confronto con gli studenti ci saranno i temi legati alle rispettive opere dei due giornalisti: il romanzo “L’italianissimo” (incentrato sull’ultimo giorno del mandato di Sandro Pertini come Presidente della Repubblica) e il saggio “Fascistissima. Come nel 1926 Mussolini eliminò la libertà di stampa” , che ripercorre la progressiva e rapida soppressione della libertà di stampa attuata da Mussolini un secolo fa.

La sera alle 18 nella Sala Angioy del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari incontro aperto a tutti dedicato alla presentazione del saggio “Fascistissima”. Giovanni Mari approfondirà il tema delle censure di regime e della cancellazione del dibattito pubblico in dialogo con Mario Mossa.

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