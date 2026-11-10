Tra poco meno di un mese, domenica 6 dicembre, si correrà la 18esima edizione della Af Motors CagliariRespira, Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari e 17esimo Memorial Delio Serra. La manifestazione organizzata dal Cagliari Marathon Club avrà luogo, come da tradizione, nel primo fine settimana di dicembre e vivrà, sabato 5, un interessante prologo con la giornata dedicata ai convegni e alla formazione, in cui relatori qualificati affronteranno temi legati a sport, salute, sociale e ambiente.

La manifestazione ha il patrocinio di Sport e Salute, dell’Amministrazione comunale di Cagliari, dell’Assessorato comunale allo Sport, Patrimonio e Tributi, della Presidenza della Regione Sardegna, dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Città Metropolitana di Cagliari, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro Servizi per le Imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Coni e del Comitato regionale Fidal. Il Gruppo editoriale L’Unione Sarda sarà media partner della manifestazione.

Come nel 2025, il title sponsor sarà Af Motors, eccellenza sarda del settore automotive, fondata da Paola Fodde oltre 40 anni fa, che ha scelto di rinnovare il proprio sostegno alla “mezza” cagliaritana.

Il capoluogo sardo si appresta a ospitare migliaia di atleti provenienti da tutta la regione, dal resto d’Italia e dall’estero, pronti ad affrontare il percorso di 21,0975km che attraverserà il cuore della città, costeggerà la spiaggia del Poetto e offrirà la possibilità di attraversare il Parco di Molentargius, oasi verde tra spiaggia e città, in cui si percorrerà l’unico chilometro su sterrato previsto. Oltre ai panorami mozzafiato, ad alimentare il fascino e l’appeal della CagliariRespira sono le temperature miti della città del sole che, con 18gradi di media a dicembre, consentono agli iscritti a tutte le distanze di vivere, in questo periodo dell’anno, un weekend di sport in condizioni decisamente più piacevoli rispetto a quelle registrate ad altre latitudini. Non a caso, nel 2025, la Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari è stata inserita da Runner’s World tra le nove mezze maratone italiane da non perdere in questi mesi.

Ogni anno, un monumento cittadino viene scelto come simbolo della manifestazione e, per il 2026, a campeggiare su tutte le grafiche ufficiali sarà la Basilica di Nostra Signora di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna. Quest’anno, la scelta che gli organizzatori delegano al Comune, è caduta sul santuario che si erge sull’omonimo colle e si specchia nelle acque di Su Siccu, perla del patrimonio cittadino.

Confermato il quartier generale alla Fiera di Cagliari, teatro di partenza e arrivo. Il percorso prevederà un giro unico, in prevalenza pianeggiante, e su asfalto, con l’unica eccezione del chilometro di sterrato nel Parco di Molentargius. La prima parte del tracciato interesserà in centro del capoluogo (Viale Diaz, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele), poi l’allungo verso Viale Trieste e Viale Sant’Avendrace prima di rientrare verso la Fiera, dove gli atleti transiteranno, senza fermarsi, per dirigersi poi verso Viale Campioni d’Italia 1969/70, Viale Poetto, il Lungomare Poetto (da Marina Piccola al Vecchio Ospedale Marino) e il Parco di Molentargius. Raggiunte le Saline, fino a Via La Palma, imboccheranno la pista ciclabile fino al Molo Sant’Elmo, che sancirà l’inizio dell’ultimo chilometro: percorsa Via Caboto, a Su Siccu, raggiungeranno l’ingresso della Fiera, in Piazza Marco Polo, e il traguardo.

Sarà possibile iscriversi alla Mezza Maratona Città di Cagliari fino alle 23.59 di lunedì 30 novembre. Alle 10 di domenica 6 dicembre lo start della Af Motors CagliariRespira, in Viale Diaz, in prossimità di Piazza Marco Polo, e i concorrenti avranno un tempo massimo consentito di 2h30' per completare il percorso. Previsti premi in denaro per i primi cinque della classifica generale. La manifestazione sarà valida anche come 17esimo Memorial Delio Serra, trofeo riservato al vincitore della categoria MM65 maschile e successive.

La CagliariRespira è una manifestazione concepita per rispondere a ogni tipo di esigenze e, per questo, oltre alla mezza maratona prevede anche altre distanze, alla portata di tutti. A partire dalla KaraliStaffetta, non competitiva che si correrà sul medesimo percorso della mezza maratona e alla stessa ora, in cui i due frazionisti di ogni squadra (che potrà essere femminile, maschile o mista) affronteranno rispettivamente le distanze di 8 e 13chilometri. Le iscrizioni scadranno alle 23.59 di venerdì 4 dicembre, stesso termine ultimo per acquistare un pettorale per la SeiKaralis, stracittadina non competitiva, in cui gli iscritti potranno correre o camminare, attorno alla quale ruota un ammirabile e significativo progetto benefico di cui verranno svelati i dettagli nei prossimi giorni. La SeiKaralis partirà alle 10.05, in coda alla mezza maratona e alla staffetta, e si snoderà lungo Viale Diaz, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, Viale Diaz e Piazza Marco Polo.

Il Cagliari Marathon club conferma anche per il 2026 l’atteso appuntamento riservato ai bambini, che disputeranno la KidSrun nel pomeriggio di sabato 5 dicembre in un area dedicata nella Fiera di Cagliari. Sarà possibile iscriversi in segreteria (Fiera di Cagliari) nelle giornate di venerdì 4 (dalle 15 alle 20) e sabato 5 (dalle 10 alle 14).

Il presidente del Cagliari Marathon Club e responsabile organizzativo della manifestazione Paolo Serra dichiara: “La CagliariRespira sorprende anche l’organizzazione. Ad oggi, a un mese dal via, tra gli iscritti contiamo il 12percento di atleti stranieri, provenienti da quattordici differenti Nazioni. L’impianto della manifestazione si conferma sui quattro pilastri: sport, salute, ecologia e inclusione sociale, in particolare con un restyling della SeiKaralis, corsa e passeggiata di 6km per la quale ogni partecipante, con la quota di iscrizione, potrà scegliere di destinare 5euro della stessa a una delle cinque associazioni che abbiamo selezionato. E posso dire che questa è una delle novità che alimentano con orgoglio lo spirito dei partecipanti e dell’organizzazione. Oltre alla parte sportiva e benefica, ci teniamo a sottolineare che, anche quest’anno, è in programma il convegno divulgativo Sport è Salute, che si terrà il sabato mattina e avrà quale tema principale l’attività sportiva e, più ampiamente, l’attività fisica come come strumento di terapia, prevenzione e riabilitazione associato a uno stile di vita corretto, passando anche dall’educazione alimentare, in quanto ci saranno relazioni inerenti a quest’ultimo tema”.

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