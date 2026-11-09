I pericoli presenti in rete e come difendersi. L'amministrazione comunale di Siamaggiore, in collaborazione con la Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato di Oristano, organizza un incontro pubblico dedicato ai genitori e alle famiglie per approfondire i rischi della rete e scoprire gli strumenti per proteggere i più giovani. L'appuntamento è per l'11 novembre, alle ore 18:00, nell'aula consiliare del Comune, in via Costantino, 2. Un'importante occasione di informazione e confronto. Si parlerà di cyberbullismo, adescamento online, rischi legati alle chat e ai social network, truffe, molestie, contatti con sconosciuti, dipendenze digitali, uso eccessivo dei dispositivi e, infine, tutela dei dati personali e condivisione delle immagini. A fornire tutte queste preziose informazioni sarà il sovrintendente della Polizia di Stato Davide Sascaro. «La sicurezza digitale dei nostri ragazzi è una responsabilità condivisa - spiega il sindaco di Siamaggiore, Davide Dessì - Informarsi, conoscere i rischi e imparare a riconoscerli è il primo passo per prevenire situazioni pericolose. La tecnologia deve essere un'opportunità, non un pericolo. La cittadinanza, in particolare i genitori e le famiglie, è invitata a partecipare».

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