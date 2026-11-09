Proseguono, a Gonnostramatza, gli appuntamenti con il ciclo “Le Giornate di Carla”, promosso dal Comune e organizzato da Nabui. Dallo scorso 24 ottobre, giorno dell’anniversario della morte di Carla Sebis, fino al 20 novembre, Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, una serie di iniziative.

La prossima, martedì 10 novembre, con la Scuola Secondaria di primo grado del territorio. I ragazzi saranno invitati ad assistere a “Storia di un no”, spettacolo della compagnia Arione De Falco. Attraverso il linguaggio teatrale, verrà affrontato il tema delle relazioni, del rispetto e della capacità di riconoscere e contrastare dinamiche di controllo e violenza, coinvolgendo le nuove generazioni in una riflessione su come si costruiscono relazioni sane e consapevoli. Lo spettacolo sarà tenuto dalla compagnia “Arione De Falco”, che porta in scena storie rivolte a bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie, mettendo al centro le relazioni, l’empatia e la possibilità di guardare il mondo con leggerezza e profondità. “Storia di un No” affronta l’educazione sentimentale, gli stereotipi di genere, la parità e la violenza nelle relazioni. Lo spettacolo, infine, ha ricevuto il Premio Eolo 2022 come Migliore spettacolo per adolescenti.

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