Nuove opportunità per chi vuole avvicinarsi allo sport e alla pallavolo. A Domus de Maria prendono il via i corsi organizzati dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Asd Pula Volley, con l'obiettivo di promuovere l'attività sportiva e favorire momenti di aggregazione e socializzazione.

Le lezioni si svolgeranno nella struttura geodetica comunale, ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18.30. L'iniziativa punta a coinvolgere quanti desiderano praticare uno sport di squadra, migliorare la propria forma fisica e condividere un'esperienza di crescita attraverso i valori della pallavolo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai Servizi sociali del Comune, contattando il numero 070 9235015, interno 3. Il modulo di adesione è disponibile anche sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata all'iniziativa.

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