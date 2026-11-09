Il turismo lontano dalla frenesia dei mesi caldi, il fascino della Sardegna d’autunno, le passeggiate fra archeologia e natura, borghi storici tra i più belli d’Europa, magari assaporando i tipici vini rossi locali. E non solo: la straordinaria possibilità di volare su un ultraleggero con piloti abilitati per rivivere dall’alto luoghi e paesaggi visitati a terra.

Seconda edizione di Nues -”nuvole” in lingua sarda - la manifestazione che fa ri-scoprire la Sardegna in terra e in cielo. Sarà la consacrazione del turismo esperienziale: 12 e 13 dicembre fra Dorgali e Galtellì, questa volta un’edizione dedicata alla lentezza. Passeggiate, degustazione e meditazione, scoperta e contemplazione del patrimonio naturalistico, archeologico e storico di due centri simbolo della Barbagia e della Baronia, Dorgali e Galtellì.

Con la possibilità di rivivere l’atmosfera che ha ispirato le pagine del romanzo “Canne al vento” del Premio Nobel della letteratura, Grazia Deledda, magari ascoltando i racconti dei produttori di vino locale, assaporando i piatti tipici sardi in un luogo insolito come l’Avio superficie “Biriddo”.

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