Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, manifestazione firmata Rassinaby racing e valida come quinto round del Campionato italiano Rally Terra, si appresta a vivere la 23esima edizione della propria storia sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Anche nel 2026, la gara basata a Berchidda sarà un doppio appuntamento tricolore: oltre al Rally Moderno, si disputerà anche l’ottava edizione del Rally Vermentino Historicu, valido per il Campionato italiano Rally Terra Storico.

La manifestazione organizzata con la collaborazione degli Assessorati regionali del Turismo e dello Sport, coinvolge i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Monti, Oschiri e Pattada, la Comunità Montana del Monte Acuto, le province di Sassari e Gallura Nord Est, ha il patrocinio di Forestas e gode del supporto dell’Automobile club Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna.

Per poter partecipare al Rally Moderno, valido per il Cirt, per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, ci sarà tempo per perfezionare l’iscrizione dalle 9 di giovedì 1 alle 23.59 di venerdì 23 ottobre. Chi vorrà prendere parte allo Storico, potrà iscriversi fino alle 18 di lunedì 26 ottobre.

A differenza delle edizioni precedenti, la gara avrà un nuovo format: si disputerà nelle giornate di sabato e domenica e non più di venerdì e sabato.

Il percorso, che verrà ufficializzato dopo il sopralluogo del supervisore federale, è stato rinnovato per circa il 50percento e, nella scelta delle prove, l’organizzazione anticipa di aver voluto prediligere speciali dal fondo sterrato compatto e regolare, adatto sia per le vetture moderne, sia per le storiche.

Nella giornata del sabato, ci sarà il ritorno della speciale di Monte Olia, assente da diverse stagioni e riproposta in una versione del tutto inedita, in quanto verrà percorsa in senso inverso rispetto al passato. Prevista anche un’altra speciale breve e veloce, che interesserà la parte alta dei Monti di Alà.

Domenica in programma una prova a Monte Lerno, che sarà la più lunga della gara, poi la classica Filigosu, come nelle edizioni precedenti.

Confermata la logistica, con partenza e arrivo in Piazza del Popolo a Berchidda, paese che ospiterà anche lo Shakedown, il parco assistenza, il riordino notturno al campo sportivo e il quartier generale con direzione gara e sala stampa.

Il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia dichiara: “Siamo all’opera per organizzare la 23esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino e a breve, dopo la visita del supervisore, potremo svelare tutti i dettagli sul percorso. Intanto mi preme ringraziare tutte le persone che stanno lavorando alla manifestazione e tutti coloro che hanno creduto in noi, ci hanno dato fiducia e continuano a sposare la nostra causa”.

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