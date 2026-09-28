Il polistrumentista Gavino Murgia sarà protagonista col suo quartetto del concerto di giovedì 1° ottobre al Teatro Civico di Sassari (inizio alle 20). Il Gavino Murgia Blast Quartet è completato da Andrea Andreoli al trombone, Aldo Vigorito al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria.

Quattro musicisti esperti che producono un mix esplosivo, dove òe esperienze e personalità si incontrano in un territorio dove convivono jazz, ritmi e melodie contemporanee con richiami a sonorità ancestrali. Le composizioni del Gavino Murgia Blast Quartet sono quasi tutte originali.

L'evento è organizzato da Aps Pozzu di Bidda ed è l'appuntamento inaugurale della rassegna "Contaminazioni d'Autunno" che vedrà esibirsi venerdì l'Associazione Teatrale Paco Mustèla con "Gesuina fora di cabbu" e domenica 4 ottobre: l'Associazione Sa Perbeke di Beppe Dettori con "Poni menti a me".

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