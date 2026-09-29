Sport, movimento e benessere sono protagonisti della settimana delle Longevity Weeks Costa Smeralda 2026, la manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding, iniziata il 25 settembre e in programma fino all’11 ottobre. Per adulti, bambini e famiglie tornano le Walking Experience & Mindfulness, con nuove camminate il 2, 3 e 4 ottobre e dall’8 all’11 ottobre. Le attività, a Porto Paglia e il 10 pomeriggio anche al Pevero, abbinano movimento all’aria aperta, respirazione, consapevolezza e meditazione guidata.

Dal 6 all’11 ottobre, al Porto Vecchio, sarà inoltre attiva un’area Wellness dove sarà possibile prenotare gratuitamente il Technogym Checkup, che analizza parametri fisici e cognitivi e determina la Wellness Age™. Dall’8 all’11 ottobre, al Longevity Pavilion nel parcheggio Il Gabbiano, spazio anche alle discipline olistiche: Azul Dance, Hatha Yoga, Ecstatic Dance, Costellazioni Familiari, Mindfulness, Sound Bath e Arte Terapia con Pittura Intuitiva. Le sessioni saranno su prenotazione a prezzo ridotto. L’8 ottobre, dalle 16:30 alle 18, sarà possibile incontrare i facilitatori e conoscere le diverse pratiche.

Sempre dall’8 all’11 ottobre, la Waterfront Beach Arena al Porto Vecchio ospiterà i tornei nazionali di beach volley femminile, beach tennis, beach soccer e beach rugby, con accesso libero per il pubblico. Gran finale il 10 e 11 ottobre con le gare tra terra e mare. Sabato si correrà la Porto Cervo Trail Run, con una prova agonistica di 10 chilometri e percorsi aperti a tutti. Domenica spazio alla Porto Cervo Swim, con gare in acque libere di 1.800 e 800 metri. Nelle stesse giornate si svolgerà anche la Terra Mare Cup, che combina corsa nell’area del Pevero e nuoto nella baia di Porto Cervo.

Lo sport è una delle componenti di un programma più ampio dedicato alla qualità della vita.

© Riproduzione riservata