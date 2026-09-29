Sarà la voce di Laura Morante, attrice raffinata e di grande sensibilità interpretativa, a portare sul palco una delle opere più conosciute di Grazia Deledda. Giovedì 1 ottobre, alle 21, il Cine Teatro “Nelson Mandela” di Santa Teresa Gallura ospiterà una lettura di “Canne al vento”, nel centenario del Premio Nobel per la Letteratura assegnato alla scrittrice sarda. Parole e musica si intrecceranno in uno spettacolo che vedrà la Morante accompagnata dai sassofoni e dal duduk di Maurizio Camardi e dal liuto cantabile di Mauro Palma. L’adattamento del testo è curato da Eugenia Costantini.

L’appuntamento offre l’occasione per tornare a una delle pagine più importanti della cultura sarda e italiana. Nel 1926 Grazia Deledda fu la prima donna italiana a ricevere il Nobel per la Letteratura. A distanza di un secolo, i suoi romanzi continuano a raccontare sentimenti, conflitti familiari, tradizioni e trasformazioni di una Sardegna che nelle sue opere assume un valore universale. La figura della Deledda resta inoltre legata a un percorso personale fuori dal comune: quello di una donna capace di affermarsi nel panorama letterario internazionale in un’epoca nella quale, per le donne, conquistare spazio nella cultura e nella società era ancora particolarmente difficile.

La serata di Santa Teresa Gallura rientra nel Festival Bernardo De Muro ed è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari e da altri enti. L’iniziativa è sostenuta e promossa anche dall’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura.

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