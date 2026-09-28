A Cuglieri si stanno curando gli ultimi dettagli per festeggiare con tutti gli onori San Francesco, di cui ricorrono 800 anni dalla morte. La comunità, unica in Sardegna, accoglierà la peregrinatio della Reliquia che sarà esposta per tutti i devoti da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. Giorni intensi di religiosità, di fede popolare incardinati nel messaggio di fraternità, pace e solidarietà del santo patrono d’Italia.

Organizza l'intero evento la Società Pia Sotziu Santu Franziscu con la parrocchia Santa Maria ad Nives e la collaborazione del Comune.

Giovedì 1 alle 17 accoglienza della reliquia nella Basilica di Snata Maria ad Nives e processione verso la Chiesa dei Cappuccini. Alle alle 17.30 la corona francescana poi la solenne messa e il triduo presieduti dal vescovo di Alghero-Bosa Monsignor Mauro Maria Morfino. Venerdì 2 la reliquia sarà itinerante per la venerazione dei fedeli, alle 8 presso la chiesa dei Cappuccini, alle 10 nella casa di riposo Villa Giavesu. Al pomeriggio alle 17.30 la corona francescana poi la messa cantata dalla Polifonica Arborense di Oristano diretta dal maestro Alessio Carrus, presiede il padre Gianluca Longobardi. Sabato 3 esposizione della reliquia nella chiesa dei Cappuccini poi messa con la reliquia nella casa di riposo Colonia Montana De Magistris. Alle 18 messa per le famiglie cantata dal coro Melchiorre Murenu di Macomer, presiede Fra Marcello Mendez e l’arciprete Don Mario Piras per la veglia serale nel pio transito di San Francesco.

Domenica 4 la messa solenne cantata dal coro Polifonico Sant’Andrea di Sennariolo, presiede Fra Marcello Mendez, alle 9 nella chiesa dei Cappuccini. Un'ora dopo omaggio floreale dei bambini a San Francesco e loro benedizione. Alle 11 la messa cantata dal coro Pittanu Morette di Tresnuraghes, con Fra Marcello Mendez e Don Mario Piras e trasmessa in diretta da Radio Planargia. Al pomeriggio il sigillo finale con la messa solenne e processione con la reliquia e la statua del Santo accompagnati da canto del coro Nugoro Amada. Segue supplica e benedizione, infine la venerazione con il bacio della Reliquia. Segue il concerto del coro Nugoro Amada.

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